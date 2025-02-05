Трамп заявил о «хороших разговорах» по Украине

Трамп заявил об очень хороших разговорах по вопросу урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших разговорах» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме, передает «Интерфакс».

«Думаю, у нас были очень хорошие разговоры. Мы работаем очень тяжело в контексте России и Украины», — сказал он, не приведя дополнительных подробностей.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. «Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине», — сказал он.

Ранее Зеленский предложил Трампу полезные ископаемые в новых регионах России. Он предупредил, что если недра останутся под контролем России, то «туда зайдут другие страны, другие компании».