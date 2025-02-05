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00:14, 5 февраля 2025Мир

Трамп заявил о «хороших разговорах» по Украине

Трамп заявил об очень хороших разговорах по вопросу урегулирования на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших разговорах» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме, передает «Интерфакс».

«Думаю, у нас были очень хорошие разговоры. Мы работаем очень тяжело в контексте России и Украины», — сказал он, не приведя дополнительных подробностей.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. «Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине», — сказал он.

Ранее Зеленский предложил Трампу полезные ископаемые в новых регионах России. Он предупредил, что если недра останутся под контролем России, то «туда зайдут другие страны, другие компании».

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