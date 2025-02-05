Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:20, 5 февраля 2025Силовые структуры

Установлен и объявлен в розыск пособник подрыва основателя батальона «Арбат» Саркисяна

ТАСС: Пособник убийства Саркисяна установлен и объявлен в розыск
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ

Правоохранительные органы установили предполагаемого пособника подрыва главы Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, произошедшего в холле элитного жилого комплекса (ЖК) «Алые Паруса» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Соучастник преступления, жертвой которого стал Саркисян и его охранник, объявлен в федеральный розыск. Его личность пока не раскрывается.

Взрывное устройство на основе противопехотной мины МОН-50 мог привести в действие смертник. Им оказался ранее судимый гражданин Армении. Он был одет в темное и имел на ноге татуировку в виде меча.

Покушение готовилось не менее месяца. Организаторы преступления сняли квартиру в «Алых Парусах» и следили за жертвой. Роли каждого были распределены заранее. Были люди, задействованные в слежке, и непосредственно исполнители взрыва. В выбранный день убийца активировал бомбу, закрепленную на его теле, без шансов выжить самому.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев выделил миллион долларов Украине

      Схваченных ФСБ в Крыму членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» арестовали

      Маск назвал себя технической поддержкой Белого дома

      Захарова дала совет США из-за желания получить компенсации от Украины

      В Федерации шахмат России оценили призыв Карлсена к Дворковичу оставить пост главы ФИДЕ

      Познер раскритиковал идею запретить в России продажу алкоголя до 21 года

      Вероятность повышения ключевой ставки в России в феврале оценили

      Россиянин попал под дело о госизмене за покупку лекарств для украинской организации

      Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

      Концерт Дианы Арбениной потребовали отменить

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше