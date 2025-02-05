Установлен и объявлен в розыск пособник подрыва основателя батальона «Арбат» Саркисяна

ТАСС: Пособник убийства Саркисяна установлен и объявлен в розыск

Правоохранительные органы установили предполагаемого пособника подрыва главы Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, произошедшего в холле элитного жилого комплекса (ЖК) «Алые Паруса» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Соучастник преступления, жертвой которого стал Саркисян и его охранник, объявлен в федеральный розыск. Его личность пока не раскрывается.

Взрывное устройство на основе противопехотной мины МОН-50 мог привести в действие смертник. Им оказался ранее судимый гражданин Армении. Он был одет в темное и имел на ноге татуировку в виде меча.

Покушение готовилось не менее месяца. Организаторы преступления сняли квартиру в «Алых Парусах» и следили за жертвой. Роли каждого были распределены заранее. Были люди, задействованные в слежке, и непосредственно исполнители взрыва. В выбранный день убийца активировал бомбу, закрепленную на его теле, без шансов выжить самому.