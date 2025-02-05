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18:27, 5 февраля 2025Экономика

В грузовиках китайских марок выявили серьезные нарушения

В Минпромторге заявили о необходимости жесткой проверки машин из КНР
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: AuthenticVision / Shutterstock / Fotodom  

Машины из КНР необходимо подвергать жесткой проверке. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС. Он рассказал, что такой анализ уже провели по грузовикам. В результате выявили серьезные нарушения в автомобилях трех китайских марок.

Министр подчеркивает, что серийные партии машин необходимо подвергать более серьезной проверке соответствия. Алиханов не уточнил, о каких именно марках идет речь и что за нарушения были обнаружены. Он подчеркнул, что в подобных случаях будут приниматься меры вплоть до отзыва сертификатов. «Это крайне необходимо, учитывая, что спрос на грузовики может просесть на четверть», — подытожил он.

Ранее стало известно, что КамАЗ уступил первое место на рынке грузовиков китайскому бренду Sitrak.

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