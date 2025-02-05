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08:48, 5 февраля 2025Мир

В США предложили превратить Газу в Мар-а-Лаго

Конгрессвумен Мейс предложила превратить Газу в Мар-а-Лаго
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Конгрессвумен и член Республиканской партии США Нэнси Мейс предложила превратить Газу в Мар-а-Лаго после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты возьмут под контроль сектор Газа. Об этом сообщает Newsweek.

«Давайте превратим Газу в Мар-а-Лаго», — заявила Мейс, являющаяся убежденной сторонницей Трампа, после его слов о готовности США занять сектор Газа.

Ранее Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию и избавиться от разрушенных зданий. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.

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