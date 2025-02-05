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10:47, 5 февраля 2025Спорт

Валиева не вернула отнятые у нее за допинг медали

Валиева не вернула медали, которых ее лишили из-за дисквалификации за допинг
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева не вернула отнятые у нее за допинг медали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«На данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам», — заявил источник агентства.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России-2022 должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева должна вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.

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