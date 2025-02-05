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11:57, 5 февраля 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали о заходе ВС России на Украину из Белгородской области

«РВ»: ВС РФ зашли на Украину из Белгородской области и продвинулись у Тополей
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные провели неожиданную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаку на границе и зашли на территорию Харьковской области из Белгородской. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Российские подразделения заняли новый участок территории у Тополей между белгородским Уразово в Валуйском округе и харьковской Двуречной на купянском направлении», — говорится в публикации.

Ранее на Украине подтвердили, что Вооруженные силы (ВС) России существенно продвинулись в районе Купянска. По данным аналитического ресурса DeepState, российским войскам удалось значительно расширить плацдарм к югу от населенного пункта Западное.

Утром 5 февраля стало известно о зачистке армией России от ВСУ населенного пункта Двуречная. Информацию об этом подтвердил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

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