Врач опроверг главное заблуждение об алкоголе

Гастроэнтеролог Зиннатуллин предупредил, что любой алкоголь вреден для печени

Любой алкоголь содержит этиловый спирт, оказывающий токсическое воздействие на организм, предупредил гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин. Главное заблуждение о крепких напитках он опроверг в своем Telegram-канале.

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Врач заявил, что, вопреки распространенному мнению, не бывает безопасной дозы алкоголя, но степень его вреда зависит от частоты и количества выпитого, а также от качества напитка и особенностей здоровья человека. «Некоторые напитки могут быть менее вредными, если они произведены с соблюдением стандартов качества и не содержат токсичных примесей, например, метанола или сивушных масел. Однако это не делает их "безопасными". Дешевый или некачественный алкоголь (например, поддельный) может быть особенно опасным из-за содержания вредных добавок», — объяснил он.

По словам Зиннатуллина, этанол негативно влияет на мозг, печень, сердце и другие органы. Он уточнил, что даже небольшие дозы могут вызывать краткосрочное нарушение координации и снижение концентрации. Если же употреблять крепкие напитки регулярно, риск развития цирроза, рака и сердечно-сосудистых заболеваний существенно возрастает.

Ранее нарколог Юрий Сиволап предупредил, что резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для здоровья. Среди многих побочных эффектов он особо выделил алкогольную эпилепсию или алкогольный делирий, известный как белая горячка.