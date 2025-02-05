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09:31, 5 февраля 2025Забота о себе

Врач опроверг главное заблуждение об алкоголе

Гастроэнтеролог Зиннатуллин предупредил, что любой алкоголь вреден для печени
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Любой алкоголь содержит этиловый спирт, оказывающий токсическое воздействие на организм, предупредил гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин. Главное заблуждение о крепких напитках он опроверг в своем Telegram-канале.

Врач заявил, что, вопреки распространенному мнению, не бывает безопасной дозы алкоголя, но степень его вреда зависит от частоты и количества выпитого, а также от качества напитка и особенностей здоровья человека. «Некоторые напитки могут быть менее вредными, если они произведены с соблюдением стандартов качества и не содержат токсичных примесей, например, метанола или сивушных масел. Однако это не делает их "безопасными". Дешевый или некачественный алкоголь (например, поддельный) может быть особенно опасным из-за содержания вредных добавок», — объяснил он.

По словам Зиннатуллина, этанол негативно влияет на мозг, печень, сердце и другие органы. Он уточнил, что даже небольшие дозы могут вызывать краткосрочное нарушение координации и снижение концентрации. Если же употреблять крепкие напитки регулярно, риск развития цирроза, рака и сердечно-сосудистых заболеваний существенно возрастает.

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Ранее нарколог Юрий Сиволап предупредил, что резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для здоровья. Среди многих побочных эффектов он особо выделил алкогольную эпилепсию или алкогольный делирий, известный как белая горячка.

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