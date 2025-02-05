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14:28, 5 февраля 2025Забота о себе

Врач предупредил о грозящих менингитом способах чистить уши

Отоларинголог Зайцев: Чистка уха подручными средствами грозит менингитом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hayes Potter / Unsplash

Чистка ушей подручными средствами грозит осложнениями, предупредил отоларинголог Владимир Зайцев. О самых опасных способах чистить уши он рассказал в беседе с «Москвой 24».

Зайцев отметил, что часто люди пытаются избавиться от ушной серы спичкой, скрепкой или колпачком от ручки. «Может произойти травматизация и перфорация барабанной перепонки. Есть риск того, что она не зарастет и останется поврежденной на всю жизнь», — отметил он, добавив, что таким образом можно протолкнуть серные массы в полость среднего уха и получить воспаление. Из-за распространения инфекции из среднего уха могут воспалиться мягкие оболочки мозга и развиться менингит, добавил он.

Кроме того, опасным Зайцев назвал использование ватных палочек — они также проталкивают серные массы вглубь слухового прохода. После этого вытащить серу абсолютно безболезненно и за одну процедуру бывает сложно, объяснил врач.

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Зайцев также отметил, что из-за длительного нахождения серы и отсутствия нормального питания на коже слухового прохода может развиться контактный отит. Отоларинголог порекомендовал чистить уши после душа — вытирая волосы, проходиться полотенцем по ушной раковине и входу в слуховой проход.

Ранее кандидат медицинских наук, специалист по реабилитации Семен Гальперин рассказал, как снизить риск заболевания гриппом. По его мнению, даже после вакцинации от гриппа нужно чаще бывать на улице и избегать мероприятий в закрытых помещениях.

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