Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 5 февраля 2025МирЭксклюзив

Евросоюзу предрекли сложные времени из-за прихода к власти Трампа

Политолог Дудаков: Большинство лидеров ЕС ожидают сложные времена при Трампе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Пока что президент США Дональд Трамп разбирается с Канадой, Мексикой и Китаем, но в дальнейшем возьмется и за Европейский союз (ЕС), убежден политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он предрек большинству лидеров европейских стран сложные времена из-за прихода к власти республиканца.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал трудные месяцы для руководства ЕС, так как, по его словам, Трамп будет отстаивать американские интересы даже против Европы.

Действительно, ожидаются довольно сложные времена для евробюрократии Брюсселя и для представителей либеральной части европейского истеблишмента, полагает политолог. Дудаков пояснил, что они являются идеологическими оппонентами Трампа, он не воспринимает их как своих и собирается задавливать по самым разным направлениям. В первую очередь всевозможными торговыми, тарифными войнами.

У Европы очень большой профицит торгового баланса США, порядка 150 миллиардов долларов, то есть европейцам американский рынок гораздо нужнее, чем американцам европейский рынок. Поэтому здесь у американцев есть преимущество, которым они будут пользоваться

Малек Дудаковполитолог-американист

«Как мы понимаем, Трамп поддерживает самых разных представителей альтернативной части европейской элиты, правых, евроскептиков, которые создают проблемы евробюрократии и либеральным лидерам. Таким образом, Трамп, во-первых, старается привести к власти тех, кто ему идеологически близок, и при этом еще дополнительно дестабилизирует европейский проект изнутри, потому что евроскептики выступают за, в общем-то, дезинтеграцию Евросоюза и наделение большими полномочиями каждого конкретного государства, входящего в Евросоюз», — поделился эксперт.

Поэтому в период правления Трампа будут чувствовать себя хорошо, по словам американиста, Орбан или премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которые являются политиками правых взглядов и имеют хорошие отношения с новым американским лидером. Для большинства же лидеров европейских стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца, премьеров Польши, Дании и Испании Дональда Туска, Метте Фредериксена, Педро Санчеса и так далее, наступают сложные времена, отметил Дудаков.

Материалы по теме:
«Орбан хочет перестроить Евросоюз» Главный союзник России в Европе готов дружить с Трампом, чтобы остановить конфликт на Украине
«Орбан хочет перестроить Евросоюз»Главный союзник России в Европе готов дружить с Трампом, чтобы остановить конфликт на Украине
23 декабря 2024
«Мы должны положить конец войне» Трамп приходит к власти в США. Как его возвращение изменит жизнь миллиардов людей?
«Мы должны положить конец войне»Трамп приходит к власти в США. Как его возвращение изменит жизнь миллиардов людей?
20 января 2025

«Учитывая, что европейский проект и так находится в кризисе и во многих странах особого роста экономики нету, и бюджетные проблемы, проблемы с долгами, конечно, они находятся в уязвимом положении, и Трамп этим будет пользоваться», — заключил он.

До этого Орбан заявлял, что конфликт на Украине превратится для ЕС в провал, сравнимый с уходом из Афганистана для США, если не состоятся мирные переговоры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В шведском Эребру преступник ворвался в школу и расстрелял десять человек. Власти назвали это самой страшной стрельбой в истории

      Евросоюзу предрекли сложные времени из-за прихода к власти Трампа

      Стало известно о резком росте доходов от Starlink

      Зеленский намекнул на убийство Саркисяна украинскими спецслужбами

      Сенат утвердил нового генпрокурора США

      Трамп заявил об инструкциях на случай своего убийства

      Ким Кардашьян оголила грудь на гала-вечере

      Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в две страны

      Девушка нашла личный дневник сестры и узнала неприятную правду о ней

      Трамп сообщил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше