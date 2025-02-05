Евросоюзу предрекли сложные времени из-за прихода к власти Трампа

Политолог Дудаков: Большинство лидеров ЕС ожидают сложные времена при Трампе

Пока что президент США Дональд Трамп разбирается с Канадой, Мексикой и Китаем, но в дальнейшем возьмется и за Европейский союз (ЕС), убежден политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он предрек большинству лидеров европейских стран сложные времена из-за прихода к власти республиканца.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал трудные месяцы для руководства ЕС, так как, по его словам, Трамп будет отстаивать американские интересы даже против Европы.

Действительно, ожидаются довольно сложные времена для евробюрократии Брюсселя и для представителей либеральной части европейского истеблишмента, полагает политолог. Дудаков пояснил, что они являются идеологическими оппонентами Трампа, он не воспринимает их как своих и собирается задавливать по самым разным направлениям. В первую очередь всевозможными торговыми, тарифными войнами.

У Европы очень большой профицит торгового баланса США, порядка 150 миллиардов долларов, то есть европейцам американский рынок гораздо нужнее, чем американцам европейский рынок. Поэтому здесь у американцев есть преимущество, которым они будут пользоваться Малек Дудаков политолог-американист

«Как мы понимаем, Трамп поддерживает самых разных представителей альтернативной части европейской элиты, правых, евроскептиков, которые создают проблемы евробюрократии и либеральным лидерам. Таким образом, Трамп, во-первых, старается привести к власти тех, кто ему идеологически близок, и при этом еще дополнительно дестабилизирует европейский проект изнутри, потому что евроскептики выступают за, в общем-то, дезинтеграцию Евросоюза и наделение большими полномочиями каждого конкретного государства, входящего в Евросоюз», — поделился эксперт.

Поэтому в период правления Трампа будут чувствовать себя хорошо, по словам американиста, Орбан или премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которые являются политиками правых взглядов и имеют хорошие отношения с новым американским лидером. Для большинства же лидеров европейских стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца, премьеров Польши, Дании и Испании Дональда Туска, Метте Фредериксена, Педро Санчеса и так далее, наступают сложные времена, отметил Дудаков.

«Учитывая, что европейский проект и так находится в кризисе и во многих странах особого роста экономики нету, и бюджетные проблемы, проблемы с долгами, конечно, они находятся в уязвимом положении, и Трамп этим будет пользоваться», — заключил он.

До этого Орбан заявлял, что конфликт на Украине превратится для ЕС в провал, сравнимый с уходом из Афганистана для США, если не состоятся мирные переговоры.

