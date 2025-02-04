Орбан заявил о подготовке сделки с США отдельно от Брюсселя

Орбан: Венгрия заключит с США хорошую сделку, а Брюссель получит по заслугам

Будапешт готовится заключить сделку с Вашингтоном отдельно от Евросоюза (ЕС), чтобы сохранить экономические отношения между Венгрией и США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена),

«Мы всегда знали, что президент [США Дональд] Трамп вернется, поэтому подготовились. Мы постоянно ведем переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией», — написал политик, отметив, что Брюссель получит по заслугам.

Премьер предрек трудные месяцы для руководства ЕС. «Президент Трамп будет отстаивать американские интересы даже против Европы», — подчеркнул он.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине превратится в провал для Европейского союза, сравнимый с уходом из Афганистана для США, если не состоятся мирные переговоры. Он назвал абсурдом нежелание европейских политиков вести переговоры с Россией.