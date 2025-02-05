ВС России поставили первую партию БМП-3 в 2025 году

«Высокоточные комплексы» поставили ВС России первую партию БМП-3 в 2025 году

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам (ВС) России первую партию боевых машин пехоты БМП-3 в 2025 году. Об этом холдинг сообщил в своем Telegram-канале.

«В штатную комплектацию новой техники, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, включены современные средства защиты, зарекомендовавшие себя в условиях реальных боевых действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все машины прошли полный цикл испытаний. В холдинге подчеркнули, что предприятия, которые специализируются на производстве БМП-3, работают шесть дней в неделю. При этом некоторые участки производят продукцию круглосуточно.

Гусеничная БМП-3 предназначена для доставки личного состава к полю боя. Машина несет орудие калибра 100 миллиметров, автоматическую пушка калибра 30 миллиметров и пулеметы. БМП с разнесенной алюминиевой броней дополнительно оснащают накладной броней и решетчатыми экранами.

В октябре 2024 года «Курганмашзавод» сообщил, что выпуск БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М за девять месяцев 2024 года вырос на 20 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го.