Выступление Зеленского назвали криком о помощи

Политолог Бондаренко: выступление Зеленского стало криком о помощи его режиму

Выступление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он говорил о возможности передачи редкоземельных металлов, стало криком о помощи для спасения его режима. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале.

«Похоже, почва под ногами у Владимира Зеленского уходит. А вместе с нею — остатки разума и самообладания. Вы понимаете, что последнее выступление Зеленского — это крик о помощи, но не для спасения Украины, а для спасения режима?» — написал он.

Эксперт подчеркнул, что решение о передаче месторождений редкоземельных металлов партнерам Киева также должно приниматься на референдуме, так как недра принадлежат народу республики, а не являются государственной собственностью. Он добавил, что выступление украинского лидера было лишено логики и напоминало истерику.

Вечером 4 февраля Владимир Зеленский сообщил, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие. Так он ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины.