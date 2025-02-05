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19:35, 5 февраля 2025Мир

Захарова указала на отсутствие критики Зеленского по одной теме

Захарова: Зеленского не критикуют за слова о страданиях русскоязычных на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава МИД Германии Анналена Бербок высказывается против плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, но не критикует высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о русскоязычном населении Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что представитель российского внешнеполитического ведомства высказалась о словах Бербок, которая назвала выселение жителей Газы из анклава неприемлемым и противоречащим международному праву.

«А когда то же самое Бербок скажет применительно к Зеленскому, которому принадлежит фраза "чемодан, вокзал, Россия?" и который объявил "новые страдания" русскоязычного населения государственной политикой?» — написала она.

Ранее МИД Афганистана, сформированное движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), раскритиковало слова Трампа о необходимости расселения палестинцев из сектора Газа. В ведомстве отметили, что этот план нарушает международное право.

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