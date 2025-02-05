Захарова высмеяла слова главы МИД Британии об отношениях с Украиной

Захарова высмеяла заявления Лэмми о тысячелетних отношениях Британии с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились», — написала Захарова. При этом Захарова сыронизировала, что британско-украинское партнерство «уходит корнями в подножья египетских пирамид».

Ранее Лэмми прибыл в Киев с официальным визитом, в ходе которого он объявит о выделении Украине новой помощи. Главу британского внешнеполитического ведомства встретил на вокзале бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и действующий посол республики в королевстве Валерий Залужный.