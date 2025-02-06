Британские чиновники высказали обеспокоенность из-за отношений с Трампом

Британские чиновники считают, что сделка о Чагосе испортит отношения с Трампом

Британские чиновники выражают беспокойство соглашением о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос. Дело в том, что в этом месте расположена британско-американская база, пишет газета Guardian со ссылкой на источники.

Чиновники боятся, что сделка поставит под угрозу отношения Великобритании с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. «Высокопоставленные деятели Даунинг-стрит обеспокоены сделкой правительства по передаче суверенитета над островами Чагос», — говорится в статье.

До этого газета Telegraph сообщала, что Великобритания и Маврикий достигли определенного консенсуса по соглашению. Отмечалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер торопился с заключением сделки до возвращения Трампа в Белый дом, чтобы избежать с ним противоречий.

Ранее издание Politico написало, что британские власти надеются избежать введения новым президентом США пошлин против королевства, увеличив объемы импорта американского газа и вооружений. Так, о способе задобрить республиканца и избежать втягивания в «глобальную торговую войну», которую он может развязать, в Лондоне думают уже несколько месяцев.

Сам Дональд Трамп регулярно напоминает европейцам о том, что им надо «восполнить свой огромный дефицит» в отношениях с американцами за счет крупномасштабных закупок их энергоресурсов.