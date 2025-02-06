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07:14, 6 февраля 2025Силовые структуры

Дочь застреленного экс-мэра Самары получила 7 лет колонии за вымогательство

Дочь застреленного экс-мэра Самары Тархова отбывает срок за вымогательство
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Дочь застреленного бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила отбывает срок за вымогательство в крупном размере. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщине вынесли приговор в декабре 2022 года в Самаре, приговорив к семи годам колонии общего режима. Следствие и суд установили, что Людмила Тархова вместе с подельником вымогала 200 миллионов рублей у депутата Самарской Губернской думы VI созыва Александра Милеева. Для этого она собрала на него компромат и шантажировала потерпевшего. В результате тот согласился передать нужную сумму, но обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве. Когда 12 июля 2021 года Тархова приехала за деньгами, ее задержали.

Свою вину женщина не признала. По ее словам, депутат в 2013 году попросил в долг 2,5 миллиона долларов под 20 процентов годовых на три года, однако деньги не вернул.

5 февраля сообщалось, что с экс-мэром Самары Тарховым и его женой расправились. Выдвигались предположения, что Виктор и Наталья Тарховы были застрелены, либо забиты, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. Их внучка в настоящее время задержана, она отказалась давать показания.

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