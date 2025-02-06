В российском регионе нашли яичный картель

ФАС обвинила в ценовом сговоре производителей куриных яиц в Хабаровском крае

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «ДВ Невада» и двух производителей куриных яиц в Хабаровском крае (АО «Племенной птицеводческий завод "Хабаровский"» и АО «Птицефабрика "Комсомольская"», которых подозревают в картельном ценовом сговоре. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления ФАС.

К разбирательству привели проверки производителей яиц и федеральных торговых сетей, ранее проведенные ФАС. Специалисты искали признаки заключения антиконкурентных соглашений, которые могли привести к росту стоимости продукта.

По предварительным данным, указанные компании согласовали свою деятельность при продаже яиц в магазинах края, что могло повлиять на стоимость товара. В случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Ранее антимонопольное ведомство сообщало, что собирается также проверить влияние логистических затрат на конечную стоимость продуктов питания и производителей упаковки, в том числе картонной для яиц, в рамках борьбы с возможным завышением цен.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии извинился перед россиянами за рост цен на яйца, объяснив ситуацию сбоем в работе правительства.