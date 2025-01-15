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20:51, 15 января 2025Экономика

Производителей упаковки проверят на причастность к росту цен на яйца и молоко

ФАС России запросила у крупнейших производителей упаковки обоснования роста цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у крупнейших российских поставщиков упаковки сведения о производстве, себестоимости и ценообразовании на их продукцию. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

ФАС проверит полученную информацию и оценит влияние фактора на продуктовую инфляцию. В том числе, речь идет о картонной упаковке для куриных яиц и поваренной соли, комбинированной упаковке для молочной продукции и гофрокартоне.

По итогам анализа в случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства ведомство обещает принять соответствующие меры реагирования.

Ранее ФАС инициировала анализ обоснованности оптово-отпускных цен производителей ряда продовольственных товаров и влияния логистических затрат на конечную стоимость продуктов питания в крупнейших торговых сетях страны.

В среду, 15 января, Росстат сообщил, что в 2024 году официальная инфляция в России составила 9,52 процента. Стоимость продовольственных товаров за год поднялась на 11,05 процента, отдельно плодоовощная продукция подорожала на 22,09 процента.

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