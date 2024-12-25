В России проверят влияние логистики на стоимость продуктов

ФАС проверит влияние стоимости перевозок на рост стоимости продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о начале проверки всей логистической цепочки при поставке ряда популярных продуктов питания в крупнейшие торговые сети страны.

Надзорное ведомство запросило у «Магнита», «Пятерочки», «Дикси» и «Ашана» данные о порядке организации транспортировки, связанных с ней лицах, объемах доставки и тарифах.

Эти сведения позволят оценить, как сильно влияет доставка на рост конечной стоимости продукта. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС обещает принять соответствующие меры реагирования.

В начале декабря ведомство предупреждало торговые сети о недопустимости необоснованного повышения цен перед праздниками на фоне возросшего спроса. Им было предложено немедленно сообщать о любой попытке поднять цены со стороны поставщиков, а также логистических или иных компаний, влияющих на стоимость реализации.

На прошлой неделе генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что сотрудники его ведомства займутся проверкой цен на продукты питания перед Новым годом, чтобы удержать участников рынка от необоснованных, но ставших привычными для них наценок.

Несмотря на меры, предпринятые ведомствами, с начала декабря цены выросли на 1,43 процента, так что по итогам месяца рост цен окажется выше ноябрьского, который стал рекордным с 2002 года. При этом основной вклад в декабре внесла продовольственная инфляция. По итогам недели с 17-го по 23 декабря она составила 0,76 процента.