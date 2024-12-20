В России сдерживанием цен на продукты займутся прокуроры

Генпрокурор Краснов поручил сотрудникам ведомства проверять цены на продукты

Сотрудники Генпрокуратуры займутся проверкой цен на продукты питания перед Новым годом, чтобы удержать торговые сети и производителей от необоснованных наценок. Об этом во время выступления в Совете Федерации рассказал глава ведомства Игорь Краснов, передает ТАСС.

По его словам, подобная практика является традиционной для бизнеса, а обоснованность роста стоимости будут определять прокуроры. Особенное внимание Краснов пообещал уделить социально-значимым продуктам, в том числе хлебу и молоку.

Ранее борьбой с ценами перед праздниками занялась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В начале декабря она направила аналогичные предупреждения крупнейшим торговым сетям.

Несмотря на эти меры инфляция в декабре резко ускорилась даже по сравнению с ноябрьским уровнем, который оказался рекордным за 22 года. За неделю с 10 по 16 декабря общий рост цен снизился до 0,35 процента (0,5 и 0,48 процента в две предыдущие недели), однако отдельно продовольственная инфляция ускорилась с 0,68 и 0,76 до 0,8 процента.

Накануне президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией, заявил, что инфляция в стране достигла 9,2 — 9,3 процента, а рост цен на продукты объясняется плохим урожаем основных сельскохозяйственных культур и ростом потребления со стороны россиян.