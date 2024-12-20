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12:15, 20 декабря 2024Экономика

В России сдерживанием цен на продукты займутся прокуроры

Генпрокурор Краснов поручил сотрудникам ведомства проверять цены на продукты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress.com

Сотрудники Генпрокуратуры займутся проверкой цен на продукты питания перед Новым годом, чтобы удержать торговые сети и производителей от необоснованных наценок. Об этом во время выступления в Совете Федерации рассказал глава ведомства Игорь Краснов, передает ТАСС.

По его словам, подобная практика является традиционной для бизнеса, а обоснованность роста стоимости будут определять прокуроры. Особенное внимание Краснов пообещал уделить социально-значимым продуктам, в том числе хлебу и молоку.

Ранее борьбой с ценами перед праздниками занялась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В начале декабря она направила аналогичные предупреждения крупнейшим торговым сетям.

Несмотря на эти меры инфляция в декабре резко ускорилась даже по сравнению с ноябрьским уровнем, который оказался рекордным за 22 года. За неделю с 10 по 16 декабря общий рост цен снизился до 0,35 процента (0,5 и 0,48 процента в две предыдущие недели), однако отдельно продовольственная инфляция ускорилась с 0,68 и 0,76 до 0,8 процента.

Накануне президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией, заявил, что инфляция в стране достигла 9,2 — 9,3 процента, а рост цен на продукты объясняется плохим урожаем основных сельскохозяйственных культур и ростом потребления со стороны россиян.

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