Еще одна российская авиакомпания запустила распродажу билетов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов

Еще одна российская авиакомпания, «Победа», запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Путешественникам предлагают скидку 10 процентов на тариф «Базовый» и 15 процентов — на тарифы «Выгодный» и «Максимум». Применить дисконт можно по промокоду FORTUNA.

Отмечается, что акция действует до конца дня 7 февраля. Улететь по выбранным направлениям можно с 10 февраля по 29 марта 2025 года.

Ранее об акции объявила другая авиакомпания, Nordwind Airlines. Скидки на билеты доходят до 30 процентов.

