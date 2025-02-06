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20:23, 6 февраля 2025Путешествия

Еще одна российская авиакомпания запустила распродажу билетов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Еще одна российская авиакомпания, «Победа», запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Путешественникам предлагают скидку 10 процентов на тариф «Базовый» и 15 процентов — на тарифы «Выгодный» и «Максимум». Применить дисконт можно по промокоду FORTUNA.

Отмечается, что акция действует до конца дня 7 февраля. Улететь по выбранным направлениям можно с 10 февраля по 29 марта 2025 года.

Ранее об акции объявила другая авиакомпания, Nordwind Airlines. Скидки на билеты доходят до 30 процентов.

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