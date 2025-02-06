Посол РФ Кузнецов: Финляндия получит способные нести ядерное оружие истребители

Финляндия в 2026 году получит истребители F-35, которые способны нести ядерное оружие. Однако признаков такого оснащения финских ВВС пока нет. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Нельзя забывать, что с технической точки зрения истребители F-35 способны нести и ядерное оружие», — обратил внимание дипломат.

При этом он отметил, что для подобного оснащения потребовалось бы принятие серьезных политических решений как на уровне Хельсинки, так и на уровне руководства НАТО. «Не можем, однако, упускать из вида этот аспект, когда отслеживаем планы развития ВВС Финляндии», — заключил Кузнецов.

Ранее Кузнецов рассказал, что на севере Финляндии планируется размещение многонациональной тактической группы передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. На востоке страны, в городе Миккели, появится штаб регионального командования сухопутных сил альянса.