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18:19, 6 февраля 2025Мир

Финляндия получит способные нести ядерное оружие истребители

Посол РФ Кузнецов: Финляндия получит способные нести ядерное оружие истребители
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Финляндия в 2026 году получит истребители F-35, которые способны нести ядерное оружие. Однако признаков такого оснащения финских ВВС пока нет. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Нельзя забывать, что с технической точки зрения истребители F-35 способны нести и ядерное оружие», — обратил внимание дипломат.

При этом он отметил, что для подобного оснащения потребовалось бы принятие серьезных политических решений как на уровне Хельсинки, так и на уровне руководства НАТО. «Не можем, однако, упускать из вида этот аспект, когда отслеживаем планы развития ВВС Финляндии», — заключил Кузнецов.

Ранее Кузнецов рассказал, что на севере Финляндии планируется размещение многонациональной тактической группы передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. На востоке страны, в городе Миккели, появится штаб регионального командования сухопутных сил альянса.

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