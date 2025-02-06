Раскрыты планы НАТО по размещению новых сил у границ альянса

Посол Кузнецов: НАТО скоро разместит новые силы на территории Финляндии

НАТО в скором времени разместит новые силы на территории Финляндии, это может произойти уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил посол России в североевропейском государстве Павел Кузнецов, передает РИА Новости.

«На севере страны планируется размещение многонациональной тактической группы передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. На востоке страны, в городе Миккели, появится штаб регионального командования сухопутных сил альянса», — рассказал дипломат.

Кузнецов добавил, что руководство Североатлантического альянса уже приняло соответствующее решение на политическом уровне и в скором времени ожидается практическая реализация.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Москва ответит на операцию НАТО в Балтийском море под названием «Балтийский часовой», целью которой является контроль подводных коммуникаций водоема. Дипломат напомнил, что подобные действия альянса приводят к наращиванию его войск в регионе.