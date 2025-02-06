ФСБ пришла с обысками в российский вуз

ФСБ и СК пришли с обысками в УлГТУ, заведено дело

В Ульяновской области сотрудники УФСБ с коллегами из регионального управления Следственного комитета (СК) России пришли с обысками в Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ). Об этом сообщает ulpravda.ru.

По факту обыска следователи возбудили уголовное дело. Фигурантами стали ректор Надежда Ярушкина, ее заместитель Павел Пазушкин и еще два сотрудника УлГТУ. Собеседник издания заявил, что дело могли завести по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов начали обыски в доме и на работе директора интернет-издания «Ермак-медиа» Николая Ермакова в Екатеринбурге.