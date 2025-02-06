Обыски начались у директора интернет-издания «Ермак-медиа»

Силовики пришли с обысками к директору интернет-издания «Ермак-медиа» Ермакову

Сотрудники правоохранительных органов начали обыски в доме и на работе директора интернет-издания «Ермак-медиа» Николая Ермакова в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, следственные действия связаны с расследованием дела автора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова. По предварительным данным, Ермаков проходит по делу как лицо, которое предоставляло Анисимову аккредитацию для журналистской деятельности.

О задержании блогера стало известно ранее, 6 февраля. Его подозревают в распространении экстремистских материалов на ресурсах своего проекта. Сообщается, что Анисимов мог участвовать в кампании центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.