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12:26, 6 февраля 2025Силовые структуры

Обыски начались у директора интернет-издания «Ермак-медиа»

Силовики пришли с обысками к директору интернет-издания «Ермак-медиа» Ермакову
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов начали обыски в доме и на работе директора интернет-издания «Ермак-медиа» Николая Ермакова в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, следственные действия связаны с расследованием дела автора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова. По предварительным данным, Ермаков проходит по делу как лицо, которое предоставляло Анисимову аккредитацию для журналистской деятельности.

О задержании блогера стало известно ранее, 6 февраля. Его подозревают в распространении экстремистских материалов на ресурсах своего проекта. Сообщается, что Анисимов мог участвовать в кампании центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.

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