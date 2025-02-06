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09:01, 6 февраля 2025Наука и техника

Китай запустит два космических грузовика на частных ракетах

SpaceNews: В 2025-м Китай запустит два космических грузовика на частных ракетах
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Zheng Taotao / Reuters

В 2025 году Китай запланировал запустить в околоземной станции Tiangong два небольших космических грузовика на частных ракетах. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает издание SpaceNews.

Грузовой космический корабль Haolong разработки компании Aviation Industry Corporation (AVIC) будет запущен на ракете Zhuque-3 стартапа Landspace. Старт носителя, создаваемого как многоразовый, планируется провести в третьем квартале. В качестве топливной пары ракета использует жидкие метан и кислород. Многоразовый грузовик Haolong имеет длину 10 метров, массу 7000 килограммов и способен приземляться на стандартную взлетно-посадочную полосу.

Грузовик Qingzhou разработки Китайской академии наук планируется запустить на создаваемом ею же носителе Kinetica-2 (Lijian-2) в сентябре. Одномодульный корабль объемом 27 кубических метров способен переносить от 1800 до 2000 килограммов груза.

В настоящее время единственным кораблем, доставляющим грузы на Tiangong, выступает одноразовый Tianzhou. Грузовик запускается на ракете Long March 7.

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«Внедрение нового, меньшего по размеру грузового космического корабля, использующего потенциально многоразовые ракеты, свидетельствует о шаге вперед в области возможностей повторного использования и экономической эффективности Китая, а также свидетельствует о более широком участии коммерческих субъектов в космической отрасли», — говорится в публикации.

В январе газета South China Morning Post сообщила, что на китайской станции Tiangong тайконавты впервые получили кислород и ингредиенты для ракетного топлива.

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