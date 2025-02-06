Лэмми рассказал о выходивших замуж за британцев принцесс из Киева

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британцев, подчеркнув тем самым многовековое партнерство между Киевом и Лондоном. Выступление политика опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Наше партнерство — о сотнях и тысячах лет. Это историческое партнерство показывает наши обязательства перед вами», — сказал Лэмми.
На слова британского министра отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились», — написала она. При этом дипломат сыронизировала, что британско-украинское партнерство «уходит корнями в подножья египетских пирамид».