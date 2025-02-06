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03:30, 6 февраля 2025Мир

Лэмми рассказал о выходивших замуж за британцев принцесс из Киева

Лэмми: Киевские принцессы выходили замуж за британцев тысячи лет назад
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британцев, подчеркнув тем самым многовековое партнерство между Киевом и Лондоном. Выступление политика опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Наше партнерство — о сотнях и тысячах лет. Это историческое партнерство показывает наши обязательства перед вами», — сказал Лэмми.

На слова британского министра отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились», — написала она. При этом дипломат сыронизировала, что британско-украинское партнерство «уходит корнями в подножья египетских пирамид».

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