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20:52, 6 февраля 2025Силовые структуры

Момент выноса внучкой бочки из квартиры экс-мэра Самары попал на видео

Опубликованы кадры, как внучка выносит бочку из квартиры убитого экс-мэра Самары
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Камера засняла, как внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина несет бочку, где, предположительно, находятся тела. Кадры опубликовало Известия.

На кадрах девушка идет с большой синей бочкой в руках.

Ранее стало известно, что внучка расправилась с бывшим мэром Самары и его женой, расчленила тела и вывезла в мешках на такси. Часть останков силовики нашли в их самарской квартире. Остальные фрагменты внучка в мешках и бочках вывезла на такси и выбросила в мусорные баки, разъезжая по городу.

Преступление женщина совершила примерно месяц назад. В конце декабря соседи видели Тарховых живыми, а затем к ним приходила только внучка и выносила черные мешки.

Самарский районный суд арестовал на два месяца внучку Тархова, подозреваемую в расправе над ним и его супругой. Мотивом могла стать корысть — она собиралась продать имущество родственников.

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