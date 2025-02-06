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14:21, 6 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на новое наступление ВСУ в Курской области

Сенатор Климов: Действия ВСУ под Курском — попытка усилить переговорные позиции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области — это попытка Киева усилить переговорные позиции, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на действия ВСУ в российском регионе.

«Им нужны какие-то имитации побед. В этом плане они пытаются действовать там, где, с их точки зрения, уже достигнут медийный эффект. Они ведь запомнились своим вторжением в Курскую область России. И новое место, видимо, себе дороже с точки зрения пиар-эффективности, по их мнению. Поэтому бьют опять в одну точку», — предположил Климов.

При этом сенатор отметил, что российские военные и политики были готовы к наступлению ВСУ в Курской области.

«Тут только надо иметь в виду следующее: все, что делает Киев на поле боя, особенно если с использованием такой техники, как Abrams, не может не согласовываться с кураторами в Пентагоне или в Лондоне. Так что это не совсем самодеятельность. Понятно, что потом все спишут на киевскую хунту. Тем не менее разумные люди должны понимать, что это все делается с позволения», — добавил он.

А раз это делается с позволения, значит, таким способом пытаются послать сигналы Москве, что мы должны быть готовыми на некие дополнительные условия. С их точки зрения, они пытаются усилить собственное переговорные позиции. А наш Генеральный штаб знает, что в таких случаях делать. В любом случае враг будет разбит

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее российские войска приступили к отражению нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. 6 февраля украинские войска активизировались на участке линии соприкосновения, бросив в бой бронетехнику. Отмечается, что ВСУ задействовали танки Abrams в новом наступлении в Курской области.

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