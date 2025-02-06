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21:03, 6 февраля 2025Забота о себе

Назван идеальный завтрак для работы мозга

Врач Крашкина назвала кашу с ягодами идеальным завтраком для работы мозга
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Melissa Belanger / Unsplash

В идеале на завтрак нужно есть блюда с белками и углеводами, например, овсяную кашу с ягодами или яйца с овощами, рассказала психотерапевт Ирина Крашкина. Такой рацион эксперт назвала оптимальным для работы мозга, сообщает РИАМО.

Врач объяснила, что белки и сложные углеводы улучшают работу мозга, когнитивные функции и концентрацию. К тому же, по ее словам, правильный завтрак нормализует уровень сахара в крови, снижая риск резких перепадов энергии и настроения.

«Сбалансированное утреннее питание стимулирует выработку серотонина, что создает положительный настрой на день. Завтрак также формирует полезную привычку, которая придает утрам предсказуемость и помогает настроиться на рабочий лад», — подчеркнула Крашкина.

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Она также отметила, что разнообразные продукты — фрукты, овощи, белки, полезные жиры — сделают завтрак более полезным. В то же время от сладостей врач рекомендовала отказаться.

Ранее терапевт Виктор Лишин предостерег россиян от употребления грибов ради улучшения работы мозга. Врач предупредил, что БАДы с грибами могут вызвать сильное отравление и аллергию.

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