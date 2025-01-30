Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:28, 30 января 2025Забота о себе

Россиян предостерегли от употребления грибов для улучшения работы мозга

Терапевт Лишин: БАДы с грибами могут вызвать сильное отравление и аллергию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: CYAM / Shutterstock / Fotodom

Грибы, которые входят в состав таблеток и капсул для улучшения работы мозга, могут вызвать сильное отравление и аллергию, предупредил врач-терапевт Виктор Лишин. От употребления таких препаратов он предостерег россиян в беседе с «Москвой 24».

Лишин отметил, что жесткого контроля за выпуском биологически активных добавок нет, поэтому производители часто меняют концентрацию активных веществ. Это, по его словам, нередко приводит к непредсказуемым последствиям. Терапевт уточнил, что в случае приема препаратов с грибами чаще всего появляется аллергическая реакция, крапивница, высыпания на коже или отек Квинке.

Другим возможным осложнением приема БАДов с ядовитыми грибами Лишин назвал пищевые отравления. Врач подчеркнул, что переносимость грибов зачастую зависит от индивидуальных особенностей организма. «Кому-то может быть достаточно 20 микрограммов вещества, чтобы получить побочный эффект, а кто-то ничего не почувствует и после 100 микрограммов», — заявил врач.

Материалы по теме:
«Лотосовые роды» становятся все популярнее. Почему они могут быть смертельно опасны для детей?
«Лотосовые роды» становятся все популярнее.Почему они могут быть смертельно опасны для детей?
12 ноября 2024
Россияне массово подсели на чудо-грибы с маркетплейсов. Чем они опасны?
Россияне массово подсели на чудо-грибы с маркетплейсов. Чем они опасны?
13 января 2025

Ранее фельдшер Наталья Балан рассказала, при каких симптомах нельзя заниматься самолечением. Она пояснила, что при признаках простуды не нужно назначать себе антибиотики и другие лекарства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне раскрыли детали полета потерпевшего крушение вертолета

      Жители российского города начали перемещаться на снегоходах

      В Госдуме отреагировали на предложение разрешить детям самостоятельно менять имя

      Киев принял на вооружение «Змея логистического»

      В Москве мать застала свою 14-летнюю дочь целующейся с отчимом-мигрантом

      Рита Дакота показала фигуру после набранных килограммов

      У девочки в ухе поселились десятки клещей

      В России вылетевшая с дороги легковушка сбила школьника и попала на видео

      Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ и еще 19 человек

      Дан прогноз о приеме российских карт «Мир» в Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше