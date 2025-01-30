Россиян предостерегли от употребления грибов для улучшения работы мозга

Терапевт Лишин: БАДы с грибами могут вызвать сильное отравление и аллергию

Грибы, которые входят в состав таблеток и капсул для улучшения работы мозга, могут вызвать сильное отравление и аллергию, предупредил врач-терапевт Виктор Лишин. От употребления таких препаратов он предостерег россиян в беседе с «Москвой 24».

Лишин отметил, что жесткого контроля за выпуском биологически активных добавок нет, поэтому производители часто меняют концентрацию активных веществ. Это, по его словам, нередко приводит к непредсказуемым последствиям. Терапевт уточнил, что в случае приема препаратов с грибами чаще всего появляется аллергическая реакция, крапивница, высыпания на коже или отек Квинке.

Другим возможным осложнением приема БАДов с ядовитыми грибами Лишин назвал пищевые отравления. Врач подчеркнул, что переносимость грибов зачастую зависит от индивидуальных особенностей организма. «Кому-то может быть достаточно 20 микрограммов вещества, чтобы получить побочный эффект, а кто-то ничего не почувствует и после 100 микрограммов», — заявил врач.

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