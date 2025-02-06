Окружение Трампа посчитало уловкой его слова о Газе

Politico: Окружение Трампа посчитало его слова о Газе уловкой или шуткой

Окружение американского лидера Дональда Трампа посчитало его предложение взять сектор Газа под контроль США дипломатической уловкой или шуткой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Трамп месяцами обсуждал идею взять Газу под контроль со своими советниками, часть которых считали это уловкой для переговоров, которая необходима, чтобы дать Израилю больше рычагов давления на радикальное палестинское движение ХАМАС, пока они пытаются превратить хрупкое прекращение огня в прочный мир», — пишет издание.

По словам источников, в кругах Республиканской партии начали иронизировать, что сейчас Трамп «надел свою шляпу хозяина», так как Газа является «лучшей недвижимостью для отеля политика». Отмечается, что среди республиканцев это стало «дежурной шуткой».

В начале февраля Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США готовы взять сектор Газа под контроль, провести демонтаж неразорвавшихся бомб и другого оружия, выровнять территорию. При этом он предложил переселить жителей сектора Газа в две страны — Египет и Иорданию.