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03:36, 6 февраля 2025Мир

Орбан поддержал решение Трампа приостановить работу USAID

Орбан приветствовал решение администрации Трампа приостановить работу USAID
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал решение администрации Дональда Трампа приостановить деятельность Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом сам глава правительства написал в соцсети X.

Орбан также подчеркнул, что до недавнего времени через американскую структуру осуществлялось финансирование венгерских оппозиционных СМИ.

«Очевидно, USAID финансировало ультрапрогрессивную газету Politico в Брюсселе и практически все левые СМИ в Венгрии при предыдущей администрации США. И они назвали меня "разрушителем года"», — посетовал венгерский премьер. По его словам, «мир должен быть благодарен Дональду Трампу за то, что он раскрыл и прекратил этот темный заговор».

Ранее сообщалось, что USAID помогало Украине получить доступ к замороженным российским активам и вести учет полученного от правительства США оружия. Всего данное агентство оказало Киеву помощь на сумму в размере почти 35 миллиардов долларов с начала конфликта.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Александр Дубинский в соцсетях высказал мнение, что роль USAID на Украине сводилась к тому, чтобы быстрее спровоцировать столкновение республики с Россией.

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