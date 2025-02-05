Депутат Рады Дубинский: Роль USAID на Украине сводилась к столкновению с РФ

Роль Агентства по международному развитию США (USAID) на Украине сводилась к тому, чтобы быстрее спровоцировать столкновение республики с Россией. Такое мнение озвучил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Если 90 процентов украинских СМИ финансировались USAID под управлением Байдена/Блинкена, то получается, что они системно финансировались для пропаганды войны», — написал украинский парламентарий. По его словам, именно это стало источником новостей о безграничной поддержке Украины Западом, кроме того, репутация сторонников мира моментально уничтожалась.

«За грантовые деньги для продемократичных СМИ было разработано колоссальное количество методичек — от "стратегического молчания" до тренингов ЦРУ: как клеймить "врагов народа". По сути, вся роль USAID в Украине сводилась к скорейшему столкновению с РФ путем оболванивания населения и убеждения, что мы победим», — продолжил Дубинский.

Депутат предположил, что США был выгоден украинский конфликт, чтобы освоить сотни миллиардов долларов и заново поделить рынки энергоносителей, республика же стала приманкой для РФ, а чтобы украинцы не стали протестовать, были выделены миллиардные гранты на промывку мозгов населению.

Ранее стало известно, что USAID помогало Украине получить доступ к замороженным российским активам и вести учет полученного от американского правительства оружия. Всего агентство оказало Киеву помощь на сумму в размере почти 35 миллиардов долларов с начала конфликта.