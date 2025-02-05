Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:58, 5 февраля 2025Бывший СССР

В Раде озвучили роль USAID на Украине

Депутат Рады Дубинский: Роль USAID на Украине сводилась к столкновению с РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Роль Агентства по международному развитию США (USAID) на Украине сводилась к тому, чтобы быстрее спровоцировать столкновение республики с Россией. Такое мнение озвучил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Если 90 процентов украинских СМИ финансировались USAID под управлением Байдена/Блинкена, то получается, что они системно финансировались для пропаганды войны», — написал украинский парламентарий. По его словам, именно это стало источником новостей о безграничной поддержке Украины Западом, кроме того, репутация сторонников мира моментально уничтожалась.

«За грантовые деньги для продемократичных СМИ было разработано колоссальное количество методичек — от "стратегического молчания" до тренингов ЦРУ: как клеймить "врагов народа". По сути, вся роль USAID в Украине сводилась к скорейшему столкновению с РФ путем оболванивания населения и убеждения, что мы победим», — продолжил Дубинский.

Депутат предположил, что США был выгоден украинский конфликт, чтобы освоить сотни миллиардов долларов и заново поделить рынки энергоносителей, республика же стала приманкой для РФ, а чтобы украинцы не стали протестовать, были выделены миллиардные гранты на промывку мозгов населению.

Ранее стало известно, что USAID помогало Украине получить доступ к замороженным российским активам и вести учет полученного от американского правительства оружия. Всего агентство оказало Киеву помощь на сумму в размере почти 35 миллиардов долларов с начала конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Рябков призвал США сделать первый шаг к нормализации отношений

      Пленный ВСУ призвал украинцев скрываться от военкомата

      В России появились залежи нераспроданной электроники

      Совбез ООН проведет два заседания по Украине

      20-летняя сестра Бьянки Цензори обнажила ягодицы на пляже

      В Кремле высказались о выплатах жителям приграничья

      Маск пообещал сократить траты американского правительства на СМИ

      В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

      На Украине назвали две важные даты для остановки боевых действий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше