С уходящего из России бизнеса за месяц собрали в сотни раз больше годового плана

В январе уходящий из РФ бизнес отдал 54,7 млрд рублей при плане на год 295 млн

План на 2025 год по безвозмездным платежам в федеральный бюджет от негосударственных организаций перевыполнен с запасом уже к концу января. Об этом со ссылкой на оперативные данные «Электронного бюджета» пишут «Известия».

Ожидания от сборов составляли 295 миллионов рублей, но по состоянию на 28 января бизнес отдал уже 54,7 миллиарда, то есть в 185 раз больше. Под этой статьей доходов, как ранее уточнял в пояснительной записке к финансовому плану на 2025-2027 годы Минфин, подразумеваются платежи, связанные с продажей бизнеса иностранными владельцами.

По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 150 процентов. При этом за весь 2024 год было собрано 156 миллиардов рублей при плане в два миллиарда.

Впервые правительство России ввело комиссию в размере 10 процентов на продажу бизнеса нерезидентами из недружественных стран в декабре 2022 года. Без ее уплаты одобрение сделки комиссией по иностранным инвестициям было невозможным.

Осенью 2023 года взнос в бюджет подняли до 15 процентов от рыночной стоимости актива, а в октябре 2024-го — до 35 процентов. При этом в новых правилах было указано, что продавец должен предоставлять покупателю дисконт в размере не менее 60 процентов. Таким образом, на выходе владельцам активов остается пятm процентов рыночной стоимости.

Новых крупных сделок по продаже российского бизнеса в январе не было, поэтому средства в бюджет поступили от прошлогодних соглашений. Например, часть средств могла перевести пивоваренная компания Carlsberg, которая, по различным оценкам, должна была отдать от 8,5 миллиардов до 12 миллиардов рублей с полученной суммы.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что такие существенные превышения планов фиксируются на фоне исключительно скромных прогнозов. Власти хотели бы с помощью созданных условий не допустить ухода иностранных компаний, однако те все равно предпочитают продавать активы.