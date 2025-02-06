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03:06, 6 февраля 2025Мир

Посол высказался об отношении России к Трампу

Посол Келин заявил, что власти России не считают Трампа другом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва не считает нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа другом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ITV.

Келин напомнил о высказываниях Трампа про «мир через силу» и его угрозу новыми санкциями. По его словам, власти России с большой осторожностью подходит к ведению дел с США, принимая во внимание причастность Белого дома к разжиганию конфликта на Украине. «Господин Трамп вместе с Лондоном и Вашингтоном являются авторами украинской кампании, войны на Украине, и они разжигают ее», — заявил он.

Келин также заявил, что Россия готова к «очень серьезному разговору» о возможном заключении мира с Украиной.

Ранее сообщалось, что США представят мирный план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине в ходе Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

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