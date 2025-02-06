Путин спросил ученых о полете коров на Марс

Путин спросил ученых о безопасности полета коров на Марс

Президент России Владимир Путин в разговоре с учеными спросил их о безопасности полета коров и зайчиков на Марс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Скажите, сегодняшние, современные радиационно-защитные композиты — они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?» — поинтересовался глава государства на встрече с молодыми учеными в Кремле.

Лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета ответила президенту, что ученые работают над созданием материалов, стойких к условиям космической радиации. Она добавила, что если возникнет потребность в отправке коров на Марс, специалисты займутся этим вопросом.

В ответ на это Путин уточнил, что пошутил, поскольку коровы нужны на Земле.

В январе президент США Дональд Трамп заявил о намерениях освоить Марс и установить на планете флаг страны.