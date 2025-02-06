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20:53, 6 февраля 2025Интернет и СМИ

Работавший на канале Соловьева блогер пожаловался на блокировку

Аккаунт блогера Стаса Васильева заблокировали на Twitch
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: ДНЕВНИК ХАЧА / YouTube

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», работавший на канале «Соловьев LIVE», заявил о блокировке его аккаунта на стриминговой платформе Twitch. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Блогер опубликовал скриншот, согласно которому его профиль подвергся бессрочной блокировке из-за оскорбительных обращений или символов. «Онлайн был по 5000 человек. Только я начал набирать там популярность — сразу снесли», — пожаловался он.

Васильев также отметил, что в ходе трансляций на Twitch не затрагивал политические темы.

Ранее блогер рассказал, что в прошлом его не пустили в США. Он отметил, что должен был отправиться в страну в 2017 году, однако после беседы в американском посольстве ему отказали в выдаче визы.

Перед этим Васильев поделился впечатлениями от общения с телеведущим Владимиром Соловьевым. Блогер заявил, что в жизни ведущий показался ему таким же, как на экране.

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