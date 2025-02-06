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02:00, 6 февраля 2025Забота о себе

Раскрыты секреты впечатляющего массажа партнеру

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Conscious Design / Unsplash

Менеджер спа-салона Наташа Боулз рассказала, как сделать партнеру впечатляющий массаж. Способы онараскрыла в разговоре с Mirror.

Боулз посоветовала парам использовать крем, лосьон или натуральное масло, например кокосовое, которые перед массажем можно разогреть.

«Возьмите немного масла или лосьона, и начните массировать руки, поглаживать предплечья, кончики пальцев, делая небольшие круговые движения вокруг каждого сустава. Лосьон или крем увлажнят кожу, что особо важно в холодное время года», — отметила она.

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После этого она порекомендовала сосредоточиться на области локтей, особенно это оценит партнер, который занимается спортом. В области лопаток следует делать небольшие круговые движения большим пальцем, чтобы как следует размять каждый бугорок, добавила специалистка.

Ранее невролог Анна Терехова назвала массаж способом вылечить головную боль без лекарств. По словам врача, он эффективно борется с головной болью напряжения.

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