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10:01, 6 февраля 2025Из жизни

Ребенок перевернул автомобиль брошенной петардой

В Китае ребенок с петардой вызвал мощный взрыв автомобиля
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В китайской провинции Сычуань петарда, брошенная ребенком, вызвала мощный взрыв. Об этом сообщает сайт AsiaOne.

Взорвался метан, скопившийся в септике, куда мальчик швырнул зажженную петарду. Из люка вырвались языки пламени, а взрывная волна подбросила припаркованные автомобили в воздух. Две стоявшие рядом машины столкнулись, а третья перевернулась вверх колесами.

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В результате взрыва никто не пострадал. Мальчик успел убежать, однако спустя час его нашла полиция. Начато расследование.

Ранее сообщалось, что власти города Мейкон, штат Джорджия, США, решили взорвать старый отель в новогоднюю ночь.

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