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20:29, 6 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали признаки скрытого взлома телефона

IT-эксперт Чернов: Быстрый расход батареи телефона может быть признаком взлома
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Автор продукта Solar appScreener Даниил Чернов назвал россиянам признаки, которые могут свидетельствовать о взломе телефона. Комментарии IT-эксперта публикует «Известия».

Одним из возможных признаков того, что доступ к телефону получили посторонние, специалист назвал быстрое расходование батареи. Чернов объяснил это тем, что программное обеспечение (ПО) для слежки потребляет много энергии и трафика, поскольку отправляет данные на сервер злоумышленника.

Чтобы проверить телефон на слежку, эксперт также порекомендовал проверить в настройках, у каких приложений есть доступ к камере, микрофону и геолокации. «Если приложение имеет такой доступ, а пользователь не понимает, что это за приложение, вероятно, это может быть сталкерское ПО», — указал он.

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При обнаружении ПО взломщиков следует установить антивирус от проверенного производителя и проверить им устройство. Если ничего подозрительно не будет выявлено, по словам Чернова, нужно обновить операционную систему до последней версии. Кроме того, как указал специалист, при необходимости можно сбросить настройки в телефоне до заводских.

Во избежание взлома Чернов также посоветовал пользователям запретить на телефонах Android установку приложений из сторонних источников и устанавливать их только из официального магазина.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о новом вирусе, крадущем данные виртуальных кошельков. По данным специалистов, он встроен в ряд приложений, доступных в онлайн-магазинах AppStore и Google Play.

Кроме того, россиян предупредили о маскирующемся под сообщения вирусе в Telegram. Уточнялось, что мошенники, как правило, отправляют файлы с вирусом, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?»

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