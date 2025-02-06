Россиянам раскрыли способы избежать проблем при посещении Турции

Перед посещением Турции россиянам посоветовали проверить срок действия паспорта

Генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов напомнил соотечественникам правила посещения Турции. Способы избежать проблем во время отдыха он раскрыл в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, немалая часть проблем с россиянами в этой стране возникает из-за их невнимательности и несоблюдения элементарных правил поведения. Буравов настоятельно призвал отечественных туристов перед поездкой в Турцию проверить срок действия загранпаспорта — он должен быть не менее 120 дней на дату въезда. Кроме того, собеседник агентства посоветовал оформить полис медицинского страхования и взять в путешествие достаточное количество наличных.

Буравов также подчеркнул, что российское генконсульство готово оказать всяческую помощь туристам при возникновении проблемных ситуаций.

Ранее российская путешественница побывала с мужем в Стамбуле и оказалась разочарована поездкой. Она пожаловалась, что Турция уже не та, что была раньше: все стремительно дорожает, а качество и сервис ухудшаются.

