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12:03, 6 февраля 2025Путешествия

Россиянам раскрыли способы избежать проблем при посещении Турции

Перед посещением Турции россиянам посоветовали проверить срок действия паспорта
Алина Черненко

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

Генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов напомнил соотечественникам правила посещения Турции. Способы избежать проблем во время отдыха он раскрыл в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, немалая часть проблем с россиянами в этой стране возникает из-за их невнимательности и несоблюдения элементарных правил поведения. Буравов настоятельно призвал отечественных туристов перед поездкой в Турцию проверить срок действия загранпаспорта — он должен быть не менее 120 дней на дату въезда. Кроме того, собеседник агентства посоветовал оформить полис медицинского страхования и взять в путешествие достаточное количество наличных.

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Буравов также подчеркнул, что российское генконсульство готово оказать всяческую помощь туристам при возникновении проблемных ситуаций.

Ранее российская путешественница побывала с мужем в Стамбуле и оказалась разочарована поездкой. Она пожаловалась, что Турция уже не та, что была раньше: все стремительно дорожает, а качество и сервис ухудшаются.

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