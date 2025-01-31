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09:06, 31 января 2025Путешествия

Россиянка описала поездку в Стамбул фразой «Турция уже не та, что бы­ла рань­ше»

Алина Черненко

Фото: Johnny Bhalla / Unsplash

Российская путешественница побывала с мужем в Стамбуле и оказалась разочарована поездкой. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Турция уже не та, что была раньше: все стремительно дорожает, качество и сервис ухудшаются. Мы решили в эту страну пока не приезжать, лучше найти более дешевый вариант», — такими фразами описала увиденное россиянка.

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В частности, читательница издания пожаловалась на обслуживание в отеле Emin Palace, за проживание в котором они отдали 33,8 тысячи рублей. По ее словам, персонал долго не обращал на них внимания при заселении, номер был плохо убран, а завтрак — скуден.

Кроме того, автора отзыва возмутили высокие цены в Стамбуле. «Каждый приезд я посещаю дворец Топкапы. Заплатить пришлось 1,7 тысячи турецких лир. Это даже дороже, чем одна ночь в нашем отеле! Такая стоимость для меня ничем не оправданна, ведь экспозиции не обновляются, народу очень много, в некоторых частях объекта по несколько лет проводят реставрации», — посетовала туристка.

Ранее похожий отзыв о Стамбуле оставила другая российская путешественница. По ее словам, цены в этом городе «летят в космос».

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