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09:03, 13 июня 2024Путешествия

Россиянка побывала в Стамбуле и описала поездку фразой «цены летят в космос»

Фото: Denis Fedotov / Pixabay

Российская путешественница побывала в Стамбуле и пожаловалась на инфляцию. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор рассказала, что приезжала в турецкую столицу в ноябре прошлого года, а в мае 2024-го посетила город еще раз. «Цены продолжают лететь в космос», — такой фразой описала она впечатления от поездки.

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Например, меньше чем за полгода чай в городских заведениях подорожал с 10-15 лир до 20-25 (с 27-40 до 55-70 рублей). «Я, конечно, слышала об инфляции в Турции, но не думала, что она настолько гигантская», — удивилась россиянка.

Путешественница также обратила внимание на растущее количество приезжих. «Весной туристов стало еще больше и преобладают среди них сейчас иностранцы. Китайцы просто заполонили Стамбул — группами и поодиночке», — добавила она.

В Кемере (район Антальи) россиянам пришлось ночевать в лобби люксового отеля из-за незаконченного ремонта. В недостроенном корпусе собрались толпы разъяренных людей, которых не могли заселить из-за путаницы с номерами.

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      Мария Борисова
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