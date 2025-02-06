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15:02, 6 февраля 2025Мир

Спецпосланник Трампа по Украине оценил шансы получения Киевом ядерного оружия

Келлог: Шансы получения Украиной ядерного оружия ничтожно малы
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что шансы получения Киева ядерного оружия ничтожно малы. С таким заявлением он выступил в беседе с Fox News.

«Шансы на то, что они вернут свое ядерное оружие, ничтожно малы. Давайте будем честными. Мы оба знаем, что этого не произойдет», — отметил Келлог.

Ранее глава Словацкой народной партии (SNS) Андрей Данко заявил, что требования президента Украины Владимира Зеленского к Западу о передаче ядерного оружия являются наглостью.

4 февраля Зеленский попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Также он признал, что Украина не станет членом НАТО в ближайшее время.

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