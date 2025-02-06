Telegram оштрафовали за публикацию персональных данных россиян

Telegram оштрафовали на 240 тысяч рублей за публикацию данных россиян

Мессенджеру Telegram выписали штрафы на общую сумму 240 тысяч рублей за публикацию персональных данных россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мировой судья Таганского района Москвы трижды оштрафовала Telegram на 80 тысяч рублей по статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).

Ранее стала известна причина штрафа в размере 4 миллионов рублей, назначенного Telegram в декабре. Уточнялось, что мессенджер отказался удалить каналы с пропагандой «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) с информацией о торговле поддельными документами и не только.

Перед этим компанию оштрафовали за отказ удалить несколько каналов с призывами к сепаратизму. За это правонарушение Telegram также обязали выплатить 4 миллиона рублей.