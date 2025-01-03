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08:56, 3 января 2025Интернет и СМИ

Суд оштрафовал Telegram за пропаганду ИГ

Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить каналы с пропагандой ИГ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить каналы с пропагандой «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

Также Генпрокуратура указала на информацию в Telegram о торговле поддельными документами, о незаконных массовых мероприятиях, на посты с дискредитацией Российской армии и заметки, содержащие недостоверную общественно значимую информацию. Роскомнадзор потребовал от администрации мессенджера ликвидировать каналы, однако требование было пригнорировано. В результате суд постановил наложить на Telegram Messenger Inc. штраф в размере 4 миллиона рублей.

Речь идет о штрафе, наложенном на Telegram 3 декабря 2024 года. Тогда точная причина наказания не раскрывалась.

В ноябре мессенджер оштрафовали на семь миллионов рублей. Тогда Telegram также не удалил запрещенную в России информацию.

До этого сервис оштрафовали за отказ удалить каналы с призывами к сепаратизму. Размер штрафа мессенджеру составил четыре миллиона рублей.

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