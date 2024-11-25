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17:04, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

Telegram оштрафовали на 7 миллионов рублей

Telegram оштрафовали на 7 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Причиной стало неудаление мессенджером запрещенного в России контента. Telegram Messenger Inc. привлекли к ответственности по части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. При этом какую именно информацию сервис не удалил, не уточняется.

Ранее Telegram оштрафовали в России за отказ удалить несколько каналов с призывами к сепаратизму. Тогда компанию обязали выплатить 4 миллиона рублей.

Перед этим мессенджеру выписывали аналогичный штраф за отказ удалить фейки про действия Российской армии в зоне спецоперации на Украине.

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