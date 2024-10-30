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06:05, 30 октября 2024Силовые структуры

Telegram оштрафовали из-за призывов в каналах к отделению Урала от России

Telegram оштрафовали на ₽4 млн из-за каналов с призывами отделить Урал от России

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Таганский суд Москвы принял решение оштрафовать Telegram на 4 миллиона рублей в связи с отказом удалить несколько каналов, распространяющих призывы отделить Урал от России. С судебным постановлением ознакомился ТАСС.

«Роскомнадзором в организацию Telegram Messenger Inc. в электронном виде направлены уведомления о нарушении порядка распространения информации. В течение суток с момента получения уведомлений с информационного ресурса информация, распространяемая с нарушением закона, не удалена», — говорится в материалах.

Уточняется, что среди каналов, подлежащих удалению по требованию РКН, есть несколько, в которых жителей Урала призывали выйти из состава Российской Федерации. Также в списке оказались каналы, пропагандирующие ультраправые идеи и поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

15 октября организацию Telegram Messenger Inc. признали виновной в административном правонарушении по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). В августе Telegram уже штрафовали за аналогичное нарушение, и так же на 4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что игровой сервис Steam удалил запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. За неделю было стерто 11 страниц, содержавших противоправный контент.

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      Александра Синицына
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