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19:01, 3 декабря 2024Интернет и СМИ

Telegram оштрафовали в России

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещенной информации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещенной информации. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции столицы.

Мессенджер признали виновным в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Мессенджер не выполнил обязательства в сфере ограничения или удаления информации, которую следует удалять в соответствии с российским законодательством.

Суд назначил Telegram штраф в размере четырех миллионов рублей.

В ноябре мессенджер оштрафовали на семь миллионов рублей. Тогда Telegram также не удалил запрещенную в России информацию.

До этого сервис оштрафовали за отказ удалить каналы с призывами к сепаратизму. Размер штрафа мессенджеру составил четыре миллиона рублей.

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